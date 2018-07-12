Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Turan Özdemir (78) idaresindeki 41 U 3044 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık Mahallesi Melik mevkisindeki kavşakta, Hamza Demir'in (27) kullandığı 55 SD 688 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Özdemir olay yeri, araçtaki Nihat Çalışkan ise kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü ile yanındaki Bekir Demir (49) ise 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Özdemir'in cenazesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.