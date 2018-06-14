Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde su dinamosu çaldığı iddia edilen kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tatarlı, Ömerli ve Zümrüt mahallelerindeki evlerden 5 su dinamosu çaldığı iddia edilen C.Ç'nin yakalanması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hasbahçe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu tespit edilen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Daha öncede aynı suçtan sabıka kaybı bulunduğu öğrenilen C.Ç, gözaltına alındı.

Çalınan su dinamoları, sahiplerine teslim edildi.