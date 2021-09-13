Samsun'da Gökhan'ı ağır yaralayan düğün magandası tutuklandı - Haberler
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Samsun'da Gökhan'ı ağır yaralayan düğün magandası tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Haberler | Güncel
Samsun'da Gökhan'ı ağır yaralayan düğün magandası tutuklandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, katıldığı düğünde Ö.D.'nin (31) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gökhan Karaman'ın (32) sağlık durumu ciddiyetine koruyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, katıldığı düğünde Ö.D.'nin (31) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gökhan Karaman'ın (32) sağlık durumu ciddiyetine koruyor. Gözaltına alınan şüpheli Ö.D. ise tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.D., düğünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Ö.D.'nin tabancasından çıkan kurşun, bu sırada yanındaki Gökhan Karaman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Karaman'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Bafra Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Karaman'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklandı.


Samsun'da Gökhan'ı ağır yaralayan düğün magandası tutuklandı

Samsun'da Gökhan'ı ağır yaralayan düğün magandası tutuklandı

Samsun'da Gökhan'ı ağır yaralayan düğün magandası tutuklandı

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