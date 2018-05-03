Samsun'da Fetö'den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen bir hakim, yargılandığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu'da İdari Mahkemesinde hakim olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında meslekten ihraç edilen İsmail Eşref Bayrak'ın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan eski hakim İsmail Eşref Bayrak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, toplanan deliler doğrultusunda İsmail Eşref Bayrak'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN