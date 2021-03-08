Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan kocanın darp edildiği anın görüntüleri ortaya çıktı
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Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan kocanın darp edildiği anın görüntüleri ortaya çıktı

08.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:43

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşine sokak ortasında saldıran ve 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap vatandaşlar tarafından darbedilmişti. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın yankıları sürerken o anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Boşandığı E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının yanında döven İbrahim Zarap'a, çevredeki vatandaşların tepki gösterip darbettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde vatandaşlar İbrahim Zarap'ı darbederek eski eşi E.M.'yi kurtarıyor.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap ilk ifadesinde, "Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" demişti.

EŞİNİ SİLAHI TEHDİTDEN YARGILANIYOR

Şüpheli İbrahim Zarap hakkında 2018 yılında eşini 'tehdit' suçundan açılan soruşturma 'soyut iddia' nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Zarap hakkında ise geçen yıl eski eşi E.M.'yi tehdit ve darbettiği gerekçesiyle 'darp' ve 'silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi.

Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan kocanın darp edildiği anın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
CIMBIZ CENGİZ: iyi iyi ülke normale dönmeye başlıyor
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SERDAR: O adam daha fazlasını hak ediyor o ayrı bir konu ama çocuğun yaşadığı travma 2 kat arttı.
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UİEALMKUİ LYUEMKİAUİ: Beter olsun , keşke ayılamasaymış !
Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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