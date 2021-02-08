Samsun'da devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı
08.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:43
Samsun'un Havza ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Osman Okumuş'un (36) kullandığı 06 APP 709 plakalı buğday yüklü tır, Samsun-Ankara kara yolu Otogar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırda bulunan yaklaşık 25 ton buğdayın yola saçılması nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, bir saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu