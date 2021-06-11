Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası

Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası sürüyor.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası sürüyor.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret ederek kitap bağışında bulundu.

Kılıç, ziyaretleri ve kampanyalarına destek vermelerinden dolayı Murzioğlu, Çakır ve Akmeşe'ye teşekkür etti.

Geçen ay Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine Kitap Bağış Kampanyası, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ilk kitap bağışının ardından tüm illerde eş zamanlı olarak başlatılmış, Samsun'da, Adalet Sarayı A Blok'ta kampanyaya destek vermek isteyen bağışçılar, "Bir Kitap Bir Umut" sloganı ile düzenlenen programa katılarak kitap bağışında bulunmuştu.

Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası
Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Burcu Biricik Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Diego Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:35:26. #1.16#

title