Samsun'da Buzlanma Nedeniyle 13 Araç Birbirine Girdi: 4 Yaralı

Samsun'da yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda oluşan buzlanmadan kayan 13 aracın art arda birbirine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre araç trafiğine kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA