Samsun'da bir kişi arkadaşının evinin önünde ölü bulundu

03.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:50

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra ayrılan kişi, evin önünde ölü bulundu.

Selahiye Mahallesi Teyfikiye Sokağı'nda bir apartmanın önünde yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerdeki kişinin öldüğünü belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüttükleri çalışmada, hayatını kaybeden kişinin İsa Erdemoğlu (52) olduğunu tespit etti.

Cenaze, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erdemoğlu'nun gece arkadaşına geldiği, birlikte alkol aldıktan sonra evden ayrıldığı ve birinci kattan düştüğü iddia edildi.

Kaynak: AA