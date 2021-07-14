Samsun'da babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Samsun'da babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Samsun'da babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde, babasının kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, babasının kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İlyas Keskin, Çiftlik Mahallesi'ndeki evinin yanında 55 AP 034 plakalı otomobiliyle geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızı Ervanur'a çarptı.

Aracın altında sürüklenerek ağır yaralanan Ervanur, 112 Acil Servis ekibince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Samsun'da babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Samsun'da babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Samsun'da babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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