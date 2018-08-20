Samsun'da Alev Alan Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde alev alan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde alev alan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Serkan Yanık'ın (27) kullandığı 50 DH 255 plakalı otomobil, Ahırlı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Lütfi Yanık (48), Emre (36) ve Ali Yılmaz (10), 112 Acil Servis ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildeki yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.