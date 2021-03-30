Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
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Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen, taksi ile Ankara'dan Trabzon'a çalışmaya giderken yakalandı.

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SAMSUN'da, Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen, taksi ile Ankara'dan Trabzon'a çalışmaya giderken yakalandı. Göçmenler, kişi başı 250 lira para verdiklerini belirterek, "Orada çalışacaktık, ne iş olursa yapacaktık" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu üzerinde peş peşe seyir halinde olan 06 T 5863 ve 06 T 2838 plakalı taksileri şüphe üzerine durdurdu. Taksilerde araç sürücüleri K.K. (54) ve Ü.K. (24) ile birlikte kimliksiz olduğu belirlenen 9 göçmen yakalandı. Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geldikleri belirlenen ve Ankara'dan Trabzon'a çalışmaya gittiklerini söyleyen göçmenlerden biri, "Ankara'dan Trabzon'a gidiyorduk, orda çalışacaktık, ne iş olursa yapacaktık. Trabzon'a gitmek için kişi başı 250 lira para verdik. Hepimiz Afganistan'dan Türkiye'ye geldik' dedi.Araç sürücüleri, K.K. ve Ü.K., 'Göçmen kanuna muhalefet suçundan' gözaltına alınırken, 9 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı
Samsun'da 2 takside, 9 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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