Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 15 yeni araç
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 15 yeni araç

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 15 yeni araç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesine 15 yeni araç takviyesi yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesine 15 yeni araç takviyesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı araç parkını genişletiliyor. 15 yeni aracın teslim töreninde Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal da yer aldı. Araçların kış aylarında karla mücadelede ve normal zamanlarda hafriyat taşıma işlerinde kullanılacağı belirtildi.

2023 yılında kent genelinde 946 mahallenin altyapı sorununu çözmek üzere yoğun bir çalışma programı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu daha da güçlendirdi. Yol, su ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için 7/24 sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Mustafa Demir'in çizdiği vizyon ile projelerin ve yatırımların hayata geçmesi için gayret gösteriyor. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 15 yeni araç
Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 15 yeni araç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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