Samsun Baro Binası, Samsun Üniversitesine Tahsis Ediliyor

Büyükşehir Belediye Meclisi, Samsun Barosunun kullandığı tarihi binanın yeni kurulan Samsun Üniversitesine tahsis edilmesi konusunu görüşerek ilgili komisyona havale etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı, Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Mecliste, 36 gündem maddesine ek olarak 6 gündem dışı maddesi de gündeme alınarak 42 madde oy birliği ile komisyonlara havale edildi.

Gündem dışı maddeleri arasında görüşülen bir maddede Samsun Barosunun kullandığı binanın yeni kurulan Samsun Üniversitesine geçici süreliğine verilmesi yer aldı. Gündeme alınarak komisyona havale edilen maddeyle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, "Samsun Barosu binayı yaklaşık 10 yıldır kullanıyordu. Orası İl Özel İdarenindi fakat Büyükşehir Yasası ile bina bizim tarafımıza geçti. Baro şimdi adliye binasına geçti. Baro orayı boşaltınca Samsun Üniversitesi orayı geçici bir süreliğine kullanma talebinde bulundu. Baro binayı boşalttığı için bir protokolle geçici bir süreliğine orası Samsun Üniversitesine tahsis edilecek. Kullanım hakkının kaç yıllığına verileceği komisyonda görüşülecek" dedi.

Özel halk otobüslerine ücretsiz yolculardan doğan zarara yüzde 50 destek

Gündem dışı diğer bir madde ise özel halk otobüslerinin taşıdıkları ücretsiz yolcular için Samsun Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 destek sağlaması maddesi yer aldı. Özel halk otobüslerinin 65 yaş ve üzeri yolcuları ücretsiz taşıdığını söyleyen Çakır, "65 yaş üzeri yolcu taşımadan ötürü özel halk otobüslerine ciddi bir maliyet getiriyor. Bununla ilgili bir süreç yaşıyorlar. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüslerine yönelik desteği olabilir. Bunu da komisyonda görüşeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN