Samsun Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü Sahil Gezinti Yolu Projesi Protokol Töreni Gerçekleştirildi Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma...

Samsun Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü Sahil Gezinti Yolu Projesi Protokol Töreni Gerçekleştirildi2021 Yılı DOKAP İdaresi Samsun İli Yatırım Programı kapsamında Ayvacık Belediyesi ile "Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü Sahil Gezinti Yolu" projesi protokolleri gerçekleştirildi.

Samsun Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü Sahil Gezinti Yolu Projesi Protokol Töreni Gerçekleştirildi2021 Yılı DOKAP İdaresi Samsun İli Yatırım Programı kapsamında Ayvacık Belediyesi ile "Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü Sahil Gezinti Yolu" projesi protokolleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında Samsun ili Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Ayvacık ilçesinde Suat Uğurlu Baraj Gölü kenarında "Sosyal donatı alanları, piknik ve mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık spor alanları, balık tutma iskeleleri, engelliler için sosyal etkinlik ve aktivite alanları, seyir terasları ve çocuk oyun alanları" yapılması planlanmaktadır. Proje protokolleri DOKAP İdaresi Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN ve Ayvacık Belediye Başkanı Sn. Halil KALAYCI tarafından imzalandı.

Kaynak: Habermetre