Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'a veda programı düzenlendi Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki yıldır görev yapan Kaymakam Halid Yıldız için veda programı düzenlendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki yıldır görev yapan Kaymakam Halid Yıldız için veda programı düzenlendi.

2020 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinin değiştirilmesi kapsamında, yaklaşık iki yıldır Samsat ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Halid Yıldız Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı.

Kaymakam Yıldız'ın atanması münasebetiyle Samsat Belediye Başkanlığı mesire alanında, Belediye Başkanı Halil Fırat, önceki dönem Belediye Başkanı Yusuf Fırat, İl Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kandemir, ilçede görev yapan kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, bütün herkesten hakkını helal ettiğini belirterek Samsatlılardan da helallik istedi.

Kaymakam Yıldız, "Yaklaşık iki yıl Samsat ilçemizde hizmet ettikten sonra şimdi de Vali Yardımcısı olarak Adıyaman'a hizmet edeceğiz. Kapım her zaman sizlere açıktır. Bizler hakkaniyet ölçüsünde görevimizi ifa etmeye çalıştık. Yine de sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim varsa hakkım helal olsun" diye konuştu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise konuşmasında, Kaymakam Halid Yıldız'ın başarılı bir performans sergilediğini, kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin en iyi örneklerini sunduğunu, bunun da başarı getirdiğini söyledi.

Kamu kurum amirleri adına bir konuşma yapan Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ise yaptığı açıklamada, Kaymakam Yıldız'ın adalet ve hakkaniyetten asla taviz vermediğinin altını çizdi. Konuşmaların ardından Kaymakam Yıldız'a plaket ve hediye takdimi yapıldı. Samsat Belediye Meclisi kararı gereğince Vali Yardımcılığına atanan Halid Yıldız'a Fahri Hemşehrilik Beratı verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA