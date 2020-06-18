Şampiyonlar ligi maçları ne zaman? Şampiyonlar ligi ne zaman başlıyor? Şampiyonlar ligi finali ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi! Final maçı nerede? Koronavirüs nedeniyle dünyanın en büyük şampiyonalarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da ertelenmişti. Peki liglerin tekrar başlamasından sonra Şampiyonlar ligi maçları ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde

Corona pandemisinin tüm dünyayı sarmasından sonra ligler ve şampiyonalar durdurulmuştu. Son olarak normalleşme ile birlikte maçlar yeniden başladı. Spor severler özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi gibi tüm dünyada milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili merak ettikleriniz detaylar haberimizde. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Çeyrek finaller 12-13-14- 15 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yarı finaller ise 18-19 Ağustos tarihinde oynanacak. Final maçı ise 23 Ağustos'ta Lizbon'daki Estadio da Luz Stadyumu'nda gerçekleşecek. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? FİNAL MAÇI İSTANBUL'DAN LİZBON ŞEHRİNE ALINDI! Şampiyonlar ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Statı'nda oynanacaktı fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle final maçı İstanbul'dan alınarak Libon'a verildi. İstanbul'un için ise 2021 finaline ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.