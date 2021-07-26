Şampiyon Adası Doodle nedir, hangi oyunlar var, nasıl oynanır? Google 2020 Tokyo Olimpiyatlarına özel Doodle'ında ne oyunları bulunuyor?

Tokyo 2020 Olimpiyatlarına özel Doodle yayınlandı! Google'ın anasayfasından erişilen Şampiyon Adası Doodle'ında birbirinden güzel oyunlar yer alıyor. Doodle'a tıklayarak harika oyunları oynayabilirsiniz. Peki, Google doodle nedir? Tokyo 2020 olimpiyatları Doodle'ı nedir, ne demek?

Doodle Şampiyon Adası nedir? Doodle Şampiyon Adası oyunu nasıl oyanır? Doodle şampiyon adasında hangi oyunlar var? Masa tenisi var mı, Okçuluk, kaykay oyunları var mı? Tüm doodle oyunları nelerdir? Şampiyon Adası doodle'ı nedir? İşte detaylar...

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

ŞAMPİYON ADASI DOODLE NEDİR?

1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için 2021 Yaz Olimpiyatları kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları 2021 Yaz Olimpiyatları gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Şampiyon Adası Doodle, 2020 Tokyo olimpiyatlarına özel olarak hazırlanmış video-animasyonlu bir Doodle'dır. Bu Doodle'a tıklayarak birbirinden eğlenceli oyunları oynayabilirsiniz.

ŞAMPİYON ADASI DOODLE'DA HANGİ OYUNLAR VAR?

Şampiyon Adası Doodle'da aşağıdaki oyunlar yer almaktadır:

- Sanatsal Yüzme

- Tırmanma

-Kaykay

- Masa Tenisi

-Okçuluk

- Rugby

- Maraton

ŞAMPİYON ADASI DOODLE OYUNU NASIL OYNANIR?

Oyunları oynamak için genellikle yön tuşları ve Space (boşluk) tuşu kullanılmaktadır. Doodle Türkçe olduğu için yönlendirmeleri takip ederek oyunları başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.