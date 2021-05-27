Sami Selçuk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sami Selçuk'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sami Selçuk geliyor. Peki, Adil Sami Selçuk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sami Selçuk'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sami Selçuk'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Hukukçu Sami Selçuk kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Tüm detaylar yazımızda.

SAMİ SELÇUK KİMDİR?

Sami Selçuk (d. 1937, Taşkent, Konya), Türk hukukçu.

Sami Selçuk doğum tarihi : 1937

Sami Selçuk kaç yaşında : 83 yaşında

Sami Selçuk mesleği ne : Hukukçu

Sami Selçuk nereli : Konya

1955 yılında Konya Lisesini, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Ankara yargıç adayı olarak mesleğe başlamış sonra sırasıyla, Sütçüler, Akşehir, Yenice ve 1972'den sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

21 Eylül 1982 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora yapmış, 1986 yılında Doçent olmuştur.

Birçok basılı eseri, Varlık (İstanbul), Türk Dergisi, Revue penitentitiare et de droit penal (Paris), Revue de droit penal et de criminologie (Bruxelles), Archivio penale (Milano), Cuadernos de politica criminal (Madrid) adlı yerli ve yabancı dergiler ile günlük basında yayımlanmış Türkçe ve yabancı dilde; hukuk, dil, laiklik ve Atatürkçülük ve çeşitli konularda makale ve denemeleri vardır. 1990'larda farklı konularda kaleme aldığı denemeleri Adam Sanat dergisinde yayımlanmıştır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 7 Temmuz 1999 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiştir. 15 Haziran 2002 tarihinde yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP'tan Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş ancak milletvekili seçilememiştir.

Emekliye ayrıldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin öğretim üyeleri kadrosuna dahil olmuştur ve Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiştir. Fakültede Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku dersleri vermektedir. Ayrıca Aralık 2010'dan itibaren AİHM Danışma Paneli (AİHM yargıçlarını değerlendirmek yeterliliğini incelemek üzere kurulmuştur) üyeliğine seçilmiştir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliği görevini de yürütmüştür.

İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Kemalizm başlıklı ciltte (Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce serisi, 2. cilt), Sami Selçuk'un Kemalizm, sivil toplum modernleşme ve demokrasi konularındaki görüşleri ele alınmıştır.

ESERLERİ NELERDİR?

"Dolandırıcılık", İstanbul, 1982;

"Cinayet Mahkemesi Anıları", (Andre Gide'den Çeviri), Ankara, 1983;

"Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayırımı", Ankara, 1986;

"Temsili ve Katılımcı Demokrasinin Kökeni", İstanbul, 1987;

"Toplumsal Savunma İlkeleri", (Filippo Gramatica'dan çeviri), 1988;

"Çürütmeler", İstanbul, 1990;

"Önce Dil", Ankara, 1993;

"Çek Suçları", Ankara, 1993;

"Laiklik", İstanbul, 1994;

"Kızlık Bozma Suçu", Ankara, 1996;

"Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne", Ankara, 1998;

"Demokrasiye Doğru", Ankara, 1999;

"Konuşma", Ankara, 1999;

"Özlenen Demokratik Türkiye", Ankara, 2000;

"Longing for Democracy", 2000