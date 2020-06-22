Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (2) İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Kaynak: AA