ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK

TERCAN, ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Başgöze köyünde İsmail Kılıç, zorlu kış şartları sebebiyle samanlığa sığınan tilkiye kış bitene kadar bakacağını söyledi.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Tercan ilçesine bağlı Başgöze köyünde yaşayan İsmail Kılıç, samanlığa sığınan bir tilki buldu. Dışarı atmadığı tilkiye karnını doyurması için yiyecek veren Kılıç, kısa sürede onunla dostluk kurdu. Soğuk havaya rağmen saman çuvallarının arasında kendine yer bulan tilki, burada yaşama alıştı. Her gün tilkiye yiyecek verirken onunla sohbet eden İsmail Kılıç, havalar ısınına kadar samanlıkta misafir edeceğini söyledi.

Bu arada köye gezmeye gelen Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e tilkiyle olan dostluğunu anlatan İsmail Kılıç, "Havalar soğuduğunda geldiğimde samanlıkta yatıyordu, çok acıkmıştı. Ben bu tilkiyi besleyerek kendime alıştırdım. Artık her gün yemeğini vermek zorundayım. Yaza kadar ben ona bakacağım umarım o da benim hindi ve kazlarıma dokunmayacak" dedi.