Samandağ sahilinde petrol atıkları temizliği sürüyor

SURİYE'deki termik santralinden yayılan, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan kalıntıları temizleme çalışmaları sürüyor.

14 kilometrelik sahilde yapılan temizlik çalışmalarına 3 Eylül'den bu yana devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce oluşturulan ekipler, sahilden tırpan ve kürek kullanarak topladıkları atıkları elek yardımıyla kumlardan arındırıyor. Siyah poşetlere doldurulan petrol kalıntıları, katı atık depolarında toplanıyor. Samandağ'da deniz kaplumbağalarının üreme alanlarında devam eden temizlikte, titiz bir çalışma yürütülüyor. Sahilde, deniz kaplumbağalarına ve yumurtalarına zarar vermemek için makineli araçlar yerine insan gücü kullanılarak, temizlik yapılıyor.