Samandağ'da zincirleme kaza
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Samandağ'da zincirleme kaza

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdiEdinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi, Mağaracık virajında meydana gelen kazada, çarşı istikametinden gelen sürücüsü belirlenemeyen 31 Y 7369 plakalı otomobil, Çevlik sahili yolundan gelen sürücülerinin kimliği...

24.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:17
Samandağ'da zincirleme kaza

'ın ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi


Edinilen bilgiye göre, Mahallesi, Mağaracık virajında meydana gelen kazada, çarşı istikametinden gelen sürücüsü belirlenemeyen 31 Y 7369 plakalı otomobil, Çevlik sahili yolundan gelen sürücülerinin kimliği açıklanmayan 31 AAR 814, 34 AL 7926 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekipler, ikinci bir kazanın olmaması için olay yerinde önlem aldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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