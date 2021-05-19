Samandağ'da sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı
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Samandağ'da sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı

Samandağ'da sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı
Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel

Samandağ ilçesinde sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi.

Samandağ ilçesinde sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi.

Kapısuyu Mahallesi Amanos eteklerinde buluşan Samandağ Havacılık ve Gençlik Spor Kulübü ile Adana Havacılık Kulübü sporcuları, yamaçtan paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın da katıldığı etkinlikte sporcular havada Türk bayrağı açtı.

Samandağ'da sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı
Samandağ'da sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı
Samandağ'da sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı
Samandağ'da sporcular, 19 Mayıs'ı yamaç paraşütü atlayışıyla kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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