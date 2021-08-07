Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevler bahçeye ulaşmadan söndürüldü. - HATAY

Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Samandağ'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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