Samandağ'da okul öncesi öğretmenler için "Temassız etkinlik" kitabı hazırlandı
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Samandağ'da okul öncesi öğretmenler için "Temassız etkinlik" kitabı hazırlandı

Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel
Samandağ'da okul öncesi öğretmenler için 'Temassız etkinlik' kitabı hazırlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okul öncesi öğretmenlerine yardımcı olmak için "Temassız etkinlik" kitabı hazırlandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okul öncesi öğretmenlerine yardımcı olmak için "Temassız etkinlik" kitabı hazırlandı.

Fatımatüz Zehra Anaokulu Müdür Yardımcısı Emine Fulya Kütük önderliğinde öğretmen Eda Kara Erol koordinatörlüğünde okul öncesi öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlanan kitapta, salgının okul öncesi çocukların üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasında oyunun iyileştirici ve onarıcı gücünden yararlanılması öngörülüyor.

Kütük, kitapla çocukların salgın sürecine uyumlarını hızlandırılmasını istediklerini belirtti.

Kaymakam Murat Kütük de kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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