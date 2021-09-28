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Samandağ'da ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samandağ'da ev yangını korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın ilk katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevlik İtfaiyesi ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY

Samandağ'da ev yangını korkuttu

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