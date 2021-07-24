Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor
DİYARBAKIR'da çuvallar içinde saman yüklü kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.
DİYARBAKIR'da çuvallar içinde saman yüklü kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.
Kentte hububat hasadıyla birlikte trafikte seyreden saman yüklü kamyonlar tehlike saçmaya başladı. Kent merkezinden Silvan ilçesi yönüne giden saman yüklü kamyonlar trafikte ilerlerken görüntülendi. Kamyonlardan biri, 5 metreyi aşan yüksekliğiyle Seyrantepe Köprülü Kavşağı'ndan geçerken, çuvallar, alt geçidin tavanını sıyırdı. Çuvallardan saçılan samanlar, sürücülerin görüş açısını olumsuz etkiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl