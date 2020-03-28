Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncuları ve Salyut 7 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salyut 7 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Salyut 7 filmi hakkında Salyut 7 konusu, Salyut 7 özeti ve Salyut 7 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Salyut 7 filminin detayları…
28.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:34
Salyut 7 filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Salyut 7 filmini izleyecek olanların merak ettiği Salyut 7 konusu nedir, Salyut 7 oyuncuları kimler ve Salyut 7 özeti gibi konuları inceliyoruz.
SALYUT 7 FİLMİNİN ÖZETİ
Salyut 7, Klim Shipenko'nun yönettiği 2017 Rus tarihi drama filmidir. Hikaye, Sovyet Salyut programının bir parçası olan 1985'teki Soyuz T-13 misyonuna dayanıyor; tarihte ilk kez 'ölü' bir uzay istasyonu ile kenetlendi ve tekrar hizmete girdi. 12 Ekim 2017'de yayınlandı.
SALYUT 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yayın tarihi: 12 Ekim 2017 (Rusya)
Yönetmen: Klim Shipenko
OYUNCULARI
Lyubov Aksyonova
Vladimir Vdovichenkov
Pavel Derevyanko
Nikita Panfilov
Mariya Mironova
Igor Ugolnikov