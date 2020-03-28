Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncuları ve Salyut 7 özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salyut 7 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Salyut 7 filmi hakkında Salyut 7 konusu, Salyut 7 özeti ve Salyut 7 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Salyut 7 filminin detayları…

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SALYUT 7 FİLMİNİN ÖZETİ

Salyut 7, Klim Shipenko'nun yönettiği 2017 Rus tarihi drama filmidir. Hikaye, Sovyet Salyut programının bir parçası olan 1985'teki Soyuz T-13 misyonuna dayanıyor; tarihte ilk kez 'ölü' bir uzay istasyonu ile kenetlendi ve tekrar hizmete girdi. 12 Ekim 2017'de yayınlandı.

SALYUT 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yayın tarihi: 12 Ekim 2017 (Rusya)

Yönetmen: Klim Shipenko

OYUNCULARI

Lyubov Aksyonova

Vladimir Vdovichenkov

Pavel Derevyanko

Nikita Panfilov

Mariya Mironova

Igor Ugolnikov