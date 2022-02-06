Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta sona erdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 130 kilolarda final müsabakaları yapıldı.

Şampiyonayı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı takip etti.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bir milletin kimliğini korumasının geleneksel değerlerini, kültürel ögelerini korumasıyla mümkün olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksel sporlarımızı yaşatmamız, bizim bu ülkede kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü korumamız için çok mühim. Onun için dünya çapında bir serüveni aslında yaşıyoruz. Bir mücadeleye giriştik, dünyanın bütün milletlerinin kendi geleneksel sporlarını yaşatabilmesi için çalışıyoruz, gayret ediyoruz, destek oluyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonunun dünyanın 15 farklı ülkesinden 20'nin üzerinde üyesi, bu doğrultuda bir çalışma içerisinde. Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşu ne içindi? Bağımsızlığımız içindi. Bu toprakların namusunu korumak içindi. Bizim namusumuz, bayrağımız, asla dinmeyecek olan ezanlarımız, kültürümüz ve inancımızdır. Onun için gelin bütün geleneksel sporlarımızın yaşaması, ihyası, yeniden ayağa kalkması için, çocuklarımızın bu geleneksel sporlarımızla iştigal etmesini desteklemeye çalışalım."

Geleneksel sporları yaşatmanın şart olduğunu anlatan Erdoğan, "Bu sporlarımızı yaşatalım ki Anadolu, kendi değerleriyle kendi geleceğini kurmaya muktedir olduğunu göstersin. Bu branşlar bizim sporlarımız. Bunlar bizim kendi yaşayışımızdan, kendi tarihimizden izler taşıyan, gerçek kimliğimizi yansıtan sporlarımız." diye konuştu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

55 kilo:

1. Halil Gökdeniz

2. Emre Şahin

3. Isven Vulu

60 kilo:

1. Muslim Sadulaev

3. Ferhat Kılıç

65 kilo:

1. Rezakhan Barzade

2. Rahman Mınhtuuaev

3. Ali Gürsoy

70 kilo:

1. İbrahim Kar

2. Ertuğrul Kahveci

3. Fatih Önalan

75 kilo:

1. Mokhmad Nasırkhaev

2. Omıd Khedmatı

3. Magomad Avdabırov

80 kilo:

1. Kadir Güleşen

2. Nuri Temur

3. M.Ali Mırkhami

90 kilo:

1. Hadi Vefaeipour

2. Mustafa Nacafıkaledhı

3. Mıkhaili Bakauri

130 kilo:

1. İsmail Balaban

2. Ali Böncüoğlu

3. Mustafa Taş