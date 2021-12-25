Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç tepki: Bana atmıyorsunuz değil mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç tepki: Bana atmıyorsunuz değil mi?

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan yükselen zılgıt seslerine "Bana atmıyorsunuz değil mi? Gerekli olan yerlere atıyorsunuz değil mi?" sözleriyle karşılık verdi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Salondaki coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"ZILGITLARI BANA ATMIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Kendisini dinleyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ara salondan gelen zılgıt seslerine değindi. Erdoğan, "Bu zılgıtları bana atmıyorsunuz değil mi? Gerekli olan yerlere atıyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de

 Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim

Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title