Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç tepki: Bana atmıyorsunuz değil mi?
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AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan yükselen zılgıt seslerine "Bana atmıyorsunuz değil mi? Gerekli olan yerlere atıyorsunuz değil mi?" sözleriyle karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Salondaki coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
"ZILGITLARI BANA ATMIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"
Kendisini dinleyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ara salondan gelen zılgıt seslerine değindi. Erdoğan, "Bu zılgıtları bana atmıyorsunuz değil mi? Gerekli olan yerlere atıyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.
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