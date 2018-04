Salman: "Büyük Hedefler Yolunda Üzerimize Düşeni Yapacağız"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Milletvekili Murat Yıldırım ile birlikte Nilüfer ilçe teşkilatını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İl Başkanı Ayhan Salman, bölge koordinatörü Murat Yıldırım ile birlikte Nilüfer ilçe teşkilatıyla toplantıda buluştu. Çalışmaların ve projelerin konuşulduğu toplantıda konuşan Salman, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Salman, zulme karşı mazlumun her zaman yanında olan Türkiye'nin bu duruşunu en son Afrin'de bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Bizler yalnızca memleketin değil, ümmetin ve tüm dünyadaki mazlum halkların geleceği için çalışan bir hareketin temsilcileriyiz. Dolayısıyla yükümüz ağır, mesuliyetimiz büyük. Bu şuurla çok çalışacağız" dedi.

2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlere de işaret eden Başkan Salman, bu seçimlerin Türkiye'nin geçeceği tarihi eşikler olacağını ifade etti. Başkan Salman, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güzel ülkemizin önüne koyduğumuz büyük hedefler yolunda kapılar İnşallah halkımızın desteği ile 2019 seçimlerinin ardından daha fazla açılacak. Ülkemize kattığımız değerlerin ve verdiğimiz hizmetlerin taçlanacağı bu süreç için hazırlıklarımıza zaman kaybetmeden başladık. Bütün teşkilatlarımız ile birlikte her fırsatta halkımızla birlikteyiz. Genel başkanımızın temennisine uygun olarak şehrimizin her noktasında 'Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamacasına' halkımızla kucaklaşıyoruz. Bursa teşkilatlarına bu süreçte de büyük iş düşüyor. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile çok çalışıyoruz. İnşallah halkımız da her zaman olduğu gibi çabalarımızın karşılığını bizlere karşı duyduğu güvenle bir kez daha gösterecektir." - BURSA