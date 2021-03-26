Salıpazarı'nda peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçekler belediye serasında üretiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Salıpazarı'nda peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçekler belediye serasında üretiliyor

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Salıpazarı'nda peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçekler belediye serasında üretiliyor

Salıpazarı ilçesinde park, bahçe ve refüjlerdeki peyzaj çalışmalarında, Belediye tarafından oluşturulan serada üretilen çiçekler kullanılıyor.

Salıpazarı ilçesinde park, bahçe ve refüjlerdeki peyzaj çalışmalarında, Belediye tarafından oluşturulan serada üretilen çiçekler kullanılıyor.

Belediye Başkanı Halil Akgül, gazetecilere, Salıpazarı için eskiden, her yeri güllerle kaplı olduğu için "küçük Isparta" denildiğini söyledi.

Zamanla bu ismin unutulduğunu belirten Akgül, "Belediye olarak bünyemizde birkaç yıl önce bir sera kurduk. İlçemizde park, bahçe ve refüjlerde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımızı kendi seramızda ürettiğimiz çiçeklerimiz ve ağaçlarımızla yapıyoruz. İlçemizin her yerini yine güllerle donatıyoruz, farklı çiçek ve ağaçlar dikiyoruz. Bu sayede peyzaj ihalesi bile yapmadan ve belediyemizin kasasından peyzaj için 1 lira çıkmadan peyzaj çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Serada kurulduğu günden bugüne kadar on binlerce çiçek ve ağaç ürettiklerini anlatan Akgül, "Bunları isteyen vatandaşlarımıza da ücretsiz veriyoruz ki onlar da kendi bahçelerini güzelleştirsin. Bunda seramızda görev yapan arkadaşlarımızın büyük emeği var, özveri ile yılmadan yorulmadan çalıştıkları için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Mert Günok Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salıpazarı'nda peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçekler belediye serasında üretiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:24:42. #1.15#
title