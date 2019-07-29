Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den köprü inşaatında inceleme

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yağıştan zarar gören Alanyaykın Köprüsü'nün inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Akgül, temmuz ayında şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Alanyaykın Mahallesi'ni şehir merkezine bağlayan köprünün yağan yağmurlarda zarar görerek kullanılamaz haline geldiğini söyleyen Akgül, "Coğrafi olarak geniş ve dağınık bir arazi yapımız var. Araç ve makine bakımından kısıtlı imkanlara sahibiz. Ancak yine de hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak hasar gören, yıkılan ve heyelandan dolayı kapalı yollarımızı gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımız sayesinde açtık. Şimdi ise onarım ve bakım zamanı. Aciliyet sırasına göre ilçemizin her köşesine eşit oranda hizmet götürmeye gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA