Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi - Haberler
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Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Antalya'nın Finike ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, bir kafenin bahçesinde fotoğraf ve aksesuar amaçlı kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, bir kafenin bahçesinde fotoğraf ve aksesuar amaçlı kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz genç, bugün Kumluca ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan'ın cenazesi, bugün Cuma namazı öncesi Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi Göçmenler Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Ahmet Görkem Ömercan'ın cenazesi Kumluca Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

Salıncaktan düşerek ölen lise öğrencisi gözyaşları içinde toprağa verildi

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