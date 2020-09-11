Salim Şen kimdir? Salim Şen kaç yaşında, nereli? Salim Şen hayatı ve biyografisi!
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Salim Şen kimdir? Salim Şen kaç yaşında, nereli? Salim Şen hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Salim Şen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Salim Şen kaç yaşında, nereli? Salim Şen hayatı ve biyografisi! Salim Şen kimdir?

Salim Şen kimdir? Salim Şen kaç yaşında, nereli? Salim Şen hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:08

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Salim Şen hakkında araştırmalar yapılıyor. Salim Şen kimdir? Salim Şen kaç yaşında, nereli? Salim Şen hayatı ve biyografisi!

SALİM ŞEN KİMDİR?

1962 yılında Ankara' da doğan Av.Salim ŞEN 1983 yılında Kara Harp Okulundan 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli Askeri Mahkeme ve Savcılıklarda Askeri Hakim ve Savcı olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılıp, 2005 yılından itibaren çeşitli kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere hukuk müşavirliği ve dava avukatlığı yapmaya başlayan Av.Salim ŞEN büromuzun kurucusudur.

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