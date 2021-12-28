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Salihreis fırkateyni, Antalya Limanı'nda

Salihreis fırkateyni, Antalya Limanı'nda
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

TÜRK Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, Antalya Limanına demir attı.

ANTALYA (DHA) - TÜRK Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, Antalya Limanına demir attı.

Barbaros sınıfı fırkateynlerden 'F246' borda numaralı TCG Salihreis, Antalya Limanına girmek için bir süre açıkta bekledi. Yanına gelen kılavuz botların eşlik ettiği Salihreis fırkateyni, limana girip demirledi. Bir süre limanda kalacağı öğrenilen fırkateyni görenler cep telefonlarıyla fotoğrafını ve görüntüsünü çekti.Salihreis fırkateyni, 118 metre uzunluğunda donanmanın vurucu güçlerinden biri olarak biliniyor. Fırkateynde 24 subay, 100 astsubay, 8 uzman erbaş, 61 erbaş ve 1 sivil tabip görev yapıyor.


Salihreis fırkateyni, Antalya Limanı'nda

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