Salihli'ye yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü
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Salihli'ye yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü

Salihli'ye yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Salihli'de, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Salihli'de, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Salihli'ye yapılması planlanan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını incelemek üzere Salihli'yi ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün'ün ve Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı'nın da eşlik ettiği ziyarette Yıldırım, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılacak olan planlamalar üzerine fikir alışverişinde bulunan ziyarette Başkan Kayda, Ertuğrul Yıldırım'a hediye takdim etti. Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılacak olan planlamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. - MANİSA

Salihli'ye yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü
Salihli'ye yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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