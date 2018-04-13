Salihli Osb Müteşebbis Heyeti Yılın İlk Toplantısını Yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müteşebbis Heyeti 2018 yılının ilk toplantısını Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Güvençer başkanlığında gerçekleştirilen müteşebbis heyet toplantısına, İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Vali Yardımcıları Ünal Çakıcı ve Abdullah Etil, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Toplantıda 1. etap ve 2. etap faaliyetleri başta olmak üzere doğalgaz bağlantısı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Vali Güvençer'e bilgiler aktarıldı.

Müteşebbis heyet toplantısı dilek ve temenniler ile son buldu. - MANİSA