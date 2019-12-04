Salihli'de Kıbrıs gazilerine madalya

04.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:32

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatına katılan 83 gaziye düzenlenen törenle madalyaları verildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından kendilerine gönderilen madalyaları almak üzere 83 Kıbrıs gazisi Salihli Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Törenin açılış konuşmasını yapan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "Kahraman Gazilerimiz, Kıbrıs sizlerin sayesinde barışa ve huzura kavuştu. Ülkemiz sizlere minnettar. Ülkemizin evlatları olarak bizler şükranla doluyuz. Bu minnettarlığın ve şükran duygusunun bir nişanesi olarak devletimiz sizlere KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beraatı tevcih etmeyi uygun görmüştür. Bugün Manisa'da sizlerle birlikte, Kıbrıs mücadelemizin şeref yıldızları olan tüm Kıbrıs Gazilerimize bu madalya ve berat takdim edilmektedir. Sizlere verilen bu madalya ve berat taşıdığı onur ve şeref payesinin yanında Salihli'de görev yapan mesai arkadaşlarımızla birlikte tüm yüreğimizle minnet duygumuzla, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olduğumuzun kararlı bir ifadesidir" dedi.



Kaymakam Sağlam'ın konuşmasının ardından ilçe protokolü tarafından Kıbrıs Gazilerine madalya ve beratları teslim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.



Törene, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Salihli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Oktay Ayaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, Ak Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, gaziler ve gazi yakınları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA