Salihli'de asfalt kaplama çalışmaları son sürat

Salihli Belediyesi, şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan, deforme olan cadde ve sokaklarda vatandaşların mağduriyetini azaltmak için birçok noktada asfalt kaplama çalışması başlattı.