Salih Uçan kimdir? Salih Uçan kaç yaşında, nereli?

Salih Uçan son günlerde adı en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'a transfer olduğu haberiyle gündeme gelen Salih Uçan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Salih Uçan kimdir? Salih Uçan kaç yaşında, nereli?

Alanyaspor'dan sonra Beşiktaş'a transfer olan Uçan, 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Beşiktaşla imzaladığı sözleşmede 21 milyon lira alacağı biliniyor. Futbolcunun gündeme gelmesiyle birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Salih Uçan kimdir? Salih Uçan kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

SALİH UÇAN KİMDİR?

Salih Uçan, 6 Ocak 1994 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğan Orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynamaktadır.

Marmaris Belediyespor

Futbola Marmaris Belediyespor altyapısında başladı ve ardından 2008 senesinde Bucaspor altyapısına transfer oldu.

Bucaspor

2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi. 2 sene as takımda oynayan Salih, yükselen grafiğiyle dikkat çekmiştir.

Fenerbahçe

Salih Uçan, Fenerbahçe formasıyla.

2 sene Bucaspor'da as takımda oynayan Salih, Fenerbahçe ve birçok Süper Lig takımın transfer listesine girmiş fakat 1,4 milyon Euro + Okan Alkan karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Salih Türkiye Kupası'nda Göztepe maçında Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir resmî maçta ilk 11'de forma giymiştir 14 Mart 2013 tarihinde oynanan Fenerbahçe-FC Viktoria Plzen maçında takımının ve Fenerbahçe için ilk golünü atmıştır.2013 yazında Aykut Kocaman takımdan ayrılmış teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirilmiştir.Ersun Yanal'ın döneminde ara sıra maçlara çıkan Salih,Fenerbahçe ile yeni sezonda şampiyonluk yaşamıştır.Seri çalımları ve bilek hareketleriyle gündeme gelen Salih,Ersun Yanal döneminde 20 lig maçına çıkmış 3 asist yapmıştır.

Fenerbahçe, 23 Haziran 2014 tarihinde Salih'in İtalyan takımlarından Roma'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıklamıştır. 6 Temmuz 2014 tarihinde ise AS Roma kulübüne 2 yıllığına kiralanmıştır.

›Roma (kiralık)

Salih Fenerbahçe'den Roma'ya 2 yıllığına €4.750.000 bedelle kiralanmıştır. Resmî sözleşmeyi 7 Temmuz 2014 tarihinde imzalamıştır. 18 Temmuz 2014'te AS Roma ile Endonezya 23 yaş altı millî takımı arasında oynanan hazırlık maçının 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştır.Yeni takımıyla ilk Serie A maçına, 18 Ekim 2014 tarihinde 3-0'lık skorla kazandıkları Chievo maçının 89. dakikasında Radja Nainggolan'ın yerine oyuna dahil olarak çıktı.

›Sion (kiralık)

31 Ağustos 2017 tarihinde 1 yıllığına İsviçre Super League ekiplerinden Sion'a kiralandı.

Empoli

2018-2019 sezonu öncesinden önce kiralık olarak devre arasında da bonservisi ile İtalya Seria A takımlarından Empoli'ye trasnfer oldu. Empoli'deki ilk sezonunda 14 Seria A maçında forma giydi ve bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Sezon sonunda Empoli Seria A düşmesi sonucu serbest kaldı.

Alanyaspor

2019-2020

2019-2020 sezonunda Empoli Seria A küme düşmesi sonucu serbest kalan Salih Uçan, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda 26 Süper Lig maçında forma giydi ve 1 gol ve 1 asistle oynadı. Türkiye Kupasında da 8 maçta forma giyen Salih Uçan, bu maçlarda 3 de asist üretti. 2019-20 sezonunda Alanyaspor firması ile toplamda 34 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 4 asist yaptı.

2020-2021

Alanyaspor forması ile ikinci sezonunda çok daha başarılı bir grafik çizdi. 35 Lig maçında forma giyip, 2 gol ve 6 asist üretti, Türkiye Kupasında da 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Salih Uçan 1 de Avrupa Kupası maçı oynadı.

3 Mayıs 2021 tarihinde Kasımpaşa maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi ve Ligin bitimine 3 maç kalırken sezonu kapamış oldu. Alanyaspor'daki ikinci sezonunda 40 maçla kariyerinde en çok maç oynadığı sezonda, 7 asist ile kariyer rekoru kırdı.

Beşiktaş

Salih Uçan 2021-22 sezonu öncesi Beşiktaş ile prensipte anlaştığını açıkladı. Salih Uçan yaptığı açıklamada

" Beşiktaş'la prensipte anlaştım. Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisi oldu ve 4 büyük kulübün 3'ünün beni istemesi onur verici. Ancak transfer sürecinde beni en çok isteyen kulüp Beşiktaş oldu. Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş' istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken. „

şeklinde konuştu. 4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada;

" Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a hoş geldin der, başarılar dileriz. „

denildi.

SALİH UÇAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Salih Uçan 1994 doğumlu olup 27 yaşında ve Muğlalıdır.