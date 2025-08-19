Salı hangi diziler var? 19 Ağustos Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 AĞUSTOS

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge"

00:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"