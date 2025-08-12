Salı hangi diziler var? 12 Ağustos Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı hangi diziler var? 12 Ağustos Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 12 Ağustos 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 AĞUSTOS

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kartal Eddie"

22:20 Gönül Dağı

01:15 Leyla ile Mecnun

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.