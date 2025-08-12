Salı hangi diziler var? 12 Ağustos Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 12 Ağustos 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 AĞUSTOS
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kartal Eddie"
22:20 Gönül Dağı
01:15 Leyla ile Mecnun