Salı hangi diziler var? 12 Ağustos Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 AĞUSTOS

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kartal Eddie"

22:20 Gönül Dağı

01:15 Leyla ile Mecnun