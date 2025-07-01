Salı hangi diziler var? 1 Temmuz Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı hangi diziler var? 1 Temmuz Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 1 Temmuz 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salıakşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 1 Temmuz 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Yardımcı Oyuncu

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ

14:10 Seksenler

15:20 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yardımcı Oyuncu

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Real Madrid-Juventus"

00:15 Tutunamayanlar

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