Salı günü hangi diziler var? 1 Nisan Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 1 Nisan 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 1 Nisan 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı
ATV: Bir Gece Masalı
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 NİSAN
14.40 Teşkilat
17.15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye
22.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.55 Bir Zamanlar İstanbul
03.20 Seksenler
04.00 Lingo Türkiye