Salgınla Birlikte e-Spor Maçları Televizyona Taşınabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Salgınla Birlikte e-Spor Maçları Televizyona Taşınabilir - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Teknoloji

Salgınla Birlikte e-Spor Maçları Televizyona Taşınabilir

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında, dünyanın neredeyse her ülkesinde spor faaliyetlerine son verilmişti. Spor müsabakalarının sonlanmasının ardından e-Spor inanılmaz bir yükselişe geçti.

03.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:50
Salgınla Birlikte e-Spor Maçları Televizyona Taşınabilir

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında, dünyanın neredeyse her ülkesinde spor faaliyetlerine son verilmişti. Spor müsabakalarının sonlanmasının ardından e-Spor inanılmaz bir yükselişe geçti. Uzmanlar video oyunlarının döneminin başladığını söylediler.

Çin'in Vuhan şehrinde patlak veren ve dünyanın neredeyse her ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs COVID-19, insanları evlerinde kalmaya itmişti. 1 milyardan fazla insanın evlerinde zaman geçirdiğine dikkat çekilirken, bu insanların birçoğu yapacak yeni aktiviteler arıyorlardı. Spor müsabakalarının sonlanması, dizi ve film çekimlerinin bitmesi sonrasında, oyunlar yükselişe geçmişti.

Dijital oyun platformu Steam, geçtiğimiz günlerde aynı anda 4 milyondan fazla oyuncuyu ağırlayarak küçük bir rekorun altına imza atmıştı. Bu dönemde en çok yükselişe geçen spor salı ise e-Spor oldu. Video oyunlarının rekabetçi şekilde oynanması üzerine kurulu e-Spor, halihazırda milyonlarca kişi tarafından takip ediliyordu. Salgın sonrasında oyuncuların rekabetçi maçlara olan ilgisi artarken, e-Spor müsabakalarının bütün oyuncular evdeyken ve internet üzerinden oynanabilme avantajı, maçların sürmesini sağlamıştı. League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 başta olmak üzere birçok farklı rekabetçi oyunun seyirci sayıları katlanırken, bu maçların ana akım medyaya taşınabileceği söylenmeye başlandı. İlginin katlanmasının ardından ana akım medyanın oyunlara olan ilgisinin artacağını dile getiren uzmanlar, bu maçların televizyon ekranlarında gösterilebileceğini aktardılar.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Tartışma yaratan bu görüntü sonrasında Diyanet'ten yeni karar Haber
Tartışma yaratan bu görüntü sonrasında Diyanet'ten yeni karar
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Haber
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haber
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haber
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek...
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Levent Dörter Chloe Loughnan
Spor Neymar Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Milli Nisan Polis
Şu an buradasınız: Salgınla Birlikte e-Spor Maçları Televizyona Taşınabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 16:40:06. #1.15#
title