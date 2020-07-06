Salgının kapattığı Louvre Müzesi sanatseverlere tekrar 'merhaba' dedi Covid-19 salgını sebebiyle kapanan Louvre Müzesi üç buçuk ay sonra yeniden açıldı.

Covid-19 salgını sebebiyle kapanan Louvre Müzesi üç buçuk ay sonra yeniden açıldı. Salgın önlemleri ile yüzde 30'u hala kapalı olan müzede koronavirüs öncesi döneme göre çok az ziyaretçi vardı. Önlemler kapsamında müze önünde yarım saatte bir olmak üzere 500 kişilik kuyruğa izin verildi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com