Salgının ateşi düştü ama acillerde yoğunluk var! Yetkili isim, bu vakalara dikkat çekiyor

Haberler.com'a konuk olan Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, salgın sonrasında acil servislerde yaşanan sorunları değerlendirdi. Salgın dışında vatandaşın ihmalinden kaynaklanan sorunlardan bahseden Cander, bazı vakalara dikkat çekti.