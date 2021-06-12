Salgının ateşi düştü ama acillerde yoğunluk var! Yetkili isim, bu vakalara dikkat çekiyor
Haberler.com'a konuk olan Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, salgın sonrasında acil servislerde yaşanan sorunları değerlendirdi. Salgın dışında vatandaşın ihmalinden kaynaklanan sorunlardan bahseden Cander, bazı vakalara dikkat çekti.
Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, korona nedeniyle acil servislerde yaşanan yoğunluğu ve sorunları değerlendirdi.
Salgınla birlikte insanların depresif bir moda girdiğini söyleyen Cander, tedavilerde özellikle vatandaşların belirtileri ihmal ettiği için ölüme davetiye çıkardığını söyleyerek, acil durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.