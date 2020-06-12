Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı
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Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı

18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağının kaldırılması sonrası paylaşım yapan Bakan Koca, sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca paylaşımında "Çocuklarımıza ve anne-babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: Bana yaklaşmayın" ifadelerine yer verdi.

12.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından ''sosyal mesafe'' uyarısında bulundu. Koca, "Çocuklarımıza ve anne-babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: Bana yaklaşmayın" dedi.

Üç aydır devam eden 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

"PARKLARI ÖZLESELER DE EVDE KALMAYI BAŞARDILAR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne-babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır:) 'Bana yaklaşmayın!"

Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı

"BANA YAKLAŞMA"

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması sırasında kendisine yaklaşan görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyarmıştı.

Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı
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